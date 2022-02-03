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بعد خسارتهم مع مصر.. مدرب المغرب: خسرنا أمام لاعب واحد فقط!

بعد خسارتهم مع مصر.. مدرب المغرب: خسرنا أمام لاعب واحد فقط!
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

اعتذر وحيد خليلوجيتش مدرب منتخب المغرب اليوم الخميس لعشاق كرة القدم المغربية بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا من دور الثمانية وتعهد بالتأهل لكأس العالم "قطر 2022".

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وبحسب "الشرق"، قال خليلوجيتش "في مباراة مصر خسرنا أمام لاعب واحد هو محمد صلاح أفضل لاعب في العالم والذي راقبه عن قرب آدم ماسينا في معظم الفترات لكن لا يعقل في لقطة الهدف الأول أن يظل دون رقابة في ركلة ركنية".

وفي مؤتمر صحفي عقده بملعب محمد السادس قرب العاصمة الرباط قال إن طموحه كان الذهاب بعيدا في كأس الأمم لكن نقص خبرة لاعبيه كان السبب في هذا الخروج.

وعبّر مدرب المغرب عن تفهمه لخيبة أمل عشاق كرة القدم المغربية مؤكدا أنه سيواصل عمله حيث أن العقد المبرم مع الاتحاد المغربي للعبة كان ينص على بلوغ دور الثمانية كحد أدنى بحسب قوله، وفقا لما نقلته رويترز.

وأضاف "منتخب مصر لم يتمكن من مجاراة الإيقاع الذي كنا نفرضه وأمام ذلك كان حارس المرمى يتوقف خمس مرات بجانب استفزازات من مقعد البدلاء ولا أعرف لماذا لم يكن هناك أي رد فعل من الحكم"

وتابع "بوسع أي شخص أن يطالب بإقالتي رغم أني رياضيا حققت أشياء كثيرة بتشكيلة صغيرة السن والهدف يبقى التأهل لكأس العالم للمرة الثانية تواليا علما أن المغرب انتظر 20 عاما ليتأهل لآخر مونديال كما أسعى أيضا للتأهل لرابع مرة مع منتخبات مختلفة".

وأكد خليلوجيتش أنه تلقى خطابا من عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة يبلغه بتغيير موقفه السابق حين كان متحمسا للعب للمغرب قبل أن يختار اللعب لإسبانيا.

وقال مدرب أسود الأطلس إنه ينتظر دعوة لاعبين جدد لتعزيز الفعالية الهجومية أمام الكونجو الديمقراطية في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم في شهر مارس اذار القادم.

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