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تحذير عاجل لمشاهدي مباراة مصر والكاميرون في شوارع مصر

تحذير عاجل لمشاهدي مباراة مصر والكاميرون في شوارع مصر
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، تحذيرا عاجلا لمشاهدي المبارة المرتقبة بين المنتخب المصري ونظيرة الكاميروني، في شوارع مصر والأماكن المفتوحة.

العالم أفريقيا

وبحسب"الوطن"، طالبت الهيئة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والمضادة للأمطار، خاصة مع التوقعات بحدوث تقلبات مفاجئة في الطقس، يصاحبها سقوط أمطار بين غزيرة ومتوسطة على أغلب المحافظات، من بينها القاهرة الكبرى، بداية من مساء اليوم.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية الغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري، تشهد اضطرابات في حالة الطقس.

وأشارت غانم، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، منذ الصباح الباكر، لتشهد أمطارا بين خفيفة ومتوسطة نهار، وتزداد شدتها مع تقدم ساعات اليوم، لتتحول إلى غزيرة ومتقطعة في فترات المساء، على القاهرة الكبرى، ومعظم محافظات الجمهورية، مع تساقط لحبات البرد على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ.

وأضافت أن درجات الحرارة في القاهرة حاليا معتدلة، في حين أنها ستشهد مع بداية ساعات الليل، تكاثر للسحب مع سقوط الأمطار المتوسطة والمتفاوتة الشدة مع بداية ساعات الليل، ستمتد إلى محافظات شمال الصعيد، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة.

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