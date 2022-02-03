من هو أبو إبراهيم القرشي الذي قتل بعملية خاصة في سوريا؟

العالم-سوريا

وقامت القوات الأمريكية بعملية إنزال جوي في حقل من أشجار الزيتون بين قريتي أطمة التابعة لمحافظة إدلب وقرية دير بلوط التابعة لمنطقة عفرين وكان الهدف منزلاً تبين لاحقاً أن القرشي كان يقيم فيه.

وأعلن تنظيم "داعش" أن القرشي هو الزعيم الجديد للتنظيم خلفا لأبي بكر البغدادي، الذي أعلنت القوات الأمريكية قتله في عملية عسكرية في شمال غربي سوريا، في 27 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقد أعلنت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم عن اسم الزعيم الجديد، كما أقرت بمقتل المتحدث باسم التنظيم أبي الحسن المهاجر.

وقد جاء الكشف عن هوية خليفة البغدادي بسرعة نسبية أي بعد 5 أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة عن مقتله بالمقارنة بما حدث بعد مقتل أبو عمر البغدادي في ابريل/نيسان عام 2010 فقد استغرق الأمر من الجماعة أسبوعاً للاعتراف بمقتله وشهرا لإعلان خليفته.

لمحة عن القريشي

أكدت واشنطن والاستخبارات العراقية أن أبو إبراهيم الهاشمي القرشي هو عبد الله قرداش أو حجي عبد الله، رغم تحفظ التنظيم وعدم الكشف عن أي معلومات عن الرجل.



ونشرت وسائل اعلام وثائق وصوراً ومعلومات تكشف أن قرداش تدرج في مناصب دينية وأمنية كبيرة داخل التنظيم طيلة العقدين الماضيين، وأنه عمل من مناطق نفوذ سيطرة "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) لإعادة بناء التنظيم.

وبحسب بعض السجلات، فإن قرداش واسمه الكامل أمير محمد سعيد عبد الرحمن السلبي المولى، ولد في بلدة المحلبية التابعة لمحافظة نينوى عام 1976، لوالدٍ كان مؤذناً في أحد الجوامع تزوج من امرأتين أنجبتا سبعة ذكور، أمير أصغرهم، إضافة إلى تسع إناث.



وفي تحقيق لها تنقل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن رائد عراقي اسمه عمر إن عبد الله قرداش كان يدير أغلب أمور "دولة الخلافة" حتى قبل مقتل أبو بكر البغدادي، وهو معروف في أوساط التنظيم على أنه صاحب فكر ودراية كاملة بعناصر التنظيم، على اعتبار أنه بدأ العمل معهم منذ العام 2003-2004.



ويقول مسلح معتقل يدعى عمر إنه التقى عبد الله قرداش ثلاث مرات حين كان على رأس عمله في الجهاز الأمني للتنظيم في الموصل، وإنه كان يشغل منصب "قاضي الدولة"، بمثابة وزير العدل، وأنه بالإضافة لذلك كان يشرف على "ديوان الجند" والدواوين الأربعة عشر الأخرى.



وتعرف عمر على صورة قديمة لأمير عرضها عليه مراسل هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، وأكد أنه هو عبدالله قرداش، لكنه اختلف كثيراً لاحقاً، إذ بات كث اللحية ويلبس عمامة ولباساً عسكرياً، كما يحمل سلاحه معه أينما حل.

بعد بدء عمليات التحالف ضد التنظيم عام 2015، قُتلت مجموعة من أهم قيادات الصف الأول، ومن بينهم أبو معتز القرشي المعروف بأبي مسلم التركماني الذي كان يشغل منصب نائب البغدادي وقتل بقصف جوي استهدف سيارته في الموصل، وأبو علي الانباري الذي واكب انضمام عبد الله قرداش للتنظيمات المسلحة منذ اليوم الأول، وقُتل بتفجير نفسه خلال اشتباك مع قوة أميركية اعترضت طريق عودته للعراق قادماً من سوريا.



وتنقل هيئة الاذاعة البريطانية عن عمر قوله إنه بمقتل هذين الرجلين على وجه التحديد، وغيرهم من قياديي الصف الأول والثاني، لم يتبق للبغدادي من خيار إلا الاعتماد على حجي عبد الله ذي المعرفة الدينية والأمنية والتنظيمية الكبيرة.

وفي السابع من آب (أغسطس) 2019، أفادت "وكالة أعماق" التابعة للتنظيم إن أبو بكر يرشح قرداش خليفة له، ليقتل بعدها البغدادي بعملية إنزال أمريكية في ريف مدينة إدلب، ويعلن التنظيم اختيار القرشي لخلافته.

وأثار اختيار عبد الله قرداش كخليفة للبغدادي نقاشاً كبيراً داخل أوساط التنظيم وصل حتى السجون بشأن خلفيته الإثنية، وما إذا كان من أصول عربية او تركمانية، وهو ما سبب جدلاً كبيراً بشأن أحقية تسلمه لهذا المنصب.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن العملية التي نفذتها القوات الخاصة في شمال غرب سوريا، استهدفت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقع الإلكتروني: "بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمانا".