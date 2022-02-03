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الصفدي: الاردن يواصل حشد الدعم السياسي والمالي لـ'أونروا'

الصفدي: الاردن يواصل حشد الدعم السياسي والمالي لـ'أونروا'
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكّد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي الخميس، استمرار بلاده في العمل على حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

العالم - الاردن

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، فقد جدد الصفدي، خلال لقائه المُفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في عمّان، تأكيد بلاده "ضرورة استمرار الوكالة في عملها إلى حين حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرار 194 الذي يضمن حقهم في العودة والتعويض".

وشدّد الصفدي، في بيانٍ، أن "الأردن مستمر بالعمل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الدعم اللازم للوكالة لإدامة خدماتها الحيوية للاجئين".

وحذّر الوزير الأردني من "التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية، إذا ما عجزت الوكالة عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين نتيجة تراجع الدعم لها".

بدوره، ثمّن لازاريني الجهود الأردنية المستمرة لحشد الدعم الدولي للوكالة ومساعدتها على سدّ عجزها المالي، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها لنحو خمسة ملايين و700 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لديها في مناطق عملياتها الخمس (الضفة، وغزة، والأردن، وسوريا، ولبنان).

وأعلنت "أونروا" في كانون الآخِر/يناير الماضي، سعيها للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في عام 2022، لـ"تأمين خدمات التعليم والصحة والمعونات الغذائية"، للاجئين المسجلين لديها.

وواجهت "أونروا" العام الماضي، أزمات مالية متعددة، أدت إلى توتر مع العاملين لديها، وأعلنت أنها مرّت بـ"تهديد وجودي بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة ووضع أكثر من مأساوي".

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