الرئيسان الروسي والصيني يصدران بيانا بشأن السلاح النووي

العالم - أوروبا

وتنص هذه الوثيقة على أن:

•روسيا والصين تتعهدان في إعلان مشترك بالتصدي لأي تدخل خارجي في شؤون دول ذات سيادة تحت أي ذريعة كان

•موسكو وبكين تدعوان الولايات المتحدة إلى التجاوب إيجابا مع مبادرة الضمانات الأمنية الروسية والتخلي عن خططها لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا

•روسيا والصين تحذر من أن الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها تشكل خطرا عليهما

•روسيا والصين تعربان عن معارضتهما لتسييس ملف منشأ فيروس كورونا

•روسيا والصين تحثان جميع القوى النووية إلى سحب كافة أسلحتها النووية المنتشرة خارج حدودها

•روسيا والصين تعربان عن معارضتهما لمحاولات بعض الدول تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة العسكرية