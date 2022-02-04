6 شباط.. اندحار مشروع وانتصار وطن عربي الهوية لا عبري الهوى

العالم - لبنان



و قال بري : ثمان وثلاثون عاما وتبقى انتفاضة السادس من شباط جهة الصواب الوطني، في زمن يختلط على الكثيرين الجهات والإتجاهات، هي الثورة، هي الإنتفاضة، هي السواعد والإرادات التي أعادت الأمور الى نصابها الطبيعي ونحو مسارها الحقيقي، هي الثبات والإقدام في زمن التراجع، هي الشموخ باتجاه الشمس، هي الإخضرار الدائم في زمن اليباب.



وتابع: بعد ثمان وثلاثين عاما، معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبنفس العزيمة التي صنعت تلك المحطة الوطنية المجيدة، بأن نكون على أهبة الإستعداد والجهوزية للدفاع عما تحقق في السادس من شباط عام 1984، وحفظ كل تلك الإنجازات تحت سقف القانون والدستور والحفاظ على السلم الأهلي والعيش الواحد والتمسك بالمقاومة ثقافة ونهجا وسلاحا في مواجهة عدوانية إسرائيل وأطماعها ليبقى لبنان نقطة انتصار لا انكسار".



وختم: في ذكرى السادس من شباط التحية لصوت الإنتفاضة ورجع صداها الفتى عامل الإستشهادي حسن قصير صنو مؤذن المقاومة وفجر انتصارها بلال فحص وهشام ومحمد سعد وخليل جرادي وشيخ الشهداء راغب حرب، وللشهداء كل الشهداء، هم الزرع والقادة والقدوة، بهم نستظل طريق حفظ لبنان وطنا قويا منيعا لجميع أبنائه.



في العام 1984، وتحديداً في 6 شباط. فيومها أعلنت حركة أمل والقوى الوطنية انتفاضتها على رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، على خلفية توقيع اتفاق 17 أيار العام 1983، ومن ثم تغيرت موازين القوى على الساحة الداخلية لصالح تلك القوى، مع تسجيل انقسام في الجيش اللبناني .تختلف النظرة في لبنان في توصيف بعض محطات الحرب.