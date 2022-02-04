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كشف تفاصيل انفجار رمانة بطفل في بغداد

كشف تفاصيل انفجار رمانة بطفل في بغداد
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشفت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم الجمعة، ملابسات حادث تفجير رمانة يدوية على طفل، فيما أشارت إلى القبض على الجناة في منطقة النهروان بالعاصمة بغداد.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان ، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد الكشف والمعاينة على محل حادث وفاة احد الاطفال في منطقة النهروان بعد عبثة برمانة يدوية كانت ملقات بالقرب من سكنهم مما ادى الى انفجارها ووفاته بالحال ، وبعد جمع المعلومات والتحري في المنطقة كذلك مراجعة كامرات المراقبة بغية التعرف على ملابسات الجريمة، وتم تحديد صورة المتهمين اللذين قاما بنقل الرمانة ، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض على عليهما واعترفا بقيامهما بوضع الرمانة اليدوية امام دار والد المجنى علية لوجود خلاف بينهما".

وأضافت، أنه "تم تدوين اقوالهما ابتدائيا وقضايا واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

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