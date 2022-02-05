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عصا موسی تضرب نظم کاميرات المراقبة وهذا ما تراه..

السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

عصا موسی؛ مجموعة تهتم بالهکر، استطاعت ان تضرب العمق الصهيوني لأکثر من مرة في اختراقات للنظم المعلوماتية والاستخباراتية الامنية والعسکرية والمجمعات الصناعية.

العالم - انقلاب الصورة

ولطالما تفاخر الکيان الصهيوني بأنه الأکثر قدرة علی حماية النظم المعلوماتية وعلی قدرته في اختراق المؤسسات والشرکات التابعة لدول اخری وقادرون علی ان يخترقوا أجهزة الاستخبارات الامنية والعسکرية.

الا ان الکيان الصهيوني بات في الفترة الاخيرة عرضة الی ضربات من نوع اخر، عصا موسی واحدة من هذه المؤسسات التي استطاعت ان تضرب الکيان الصهيوني وهذه المرة من خلال اختراق نظم کاميرات المراقبة في المدن والشوارع الصهيونية.

ونشرت مجموعة عصا موسی صوراً جديدة عبر قناتها علی تلغرام اعلنت فيها اختراق کاميرات المراقبة في شوارع فلسطين المحتلة قبل أيام قليلة وکتبت هذه المجموعة في رسالة بلغتين العبرية والانجليزية تحت عنوان نحن نری بأعينکم، قمنا بمراقبتکم منذ سنوات وفي کل لحظة وفي کل خطوة هذا جزء من مراقبتنا لتحرکاتکم، عبر کاميرات المراقبة الداخلية، کنا قد قلنا اننا سنستهدفکم ولا يمکنکم تخيل ذلک.

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