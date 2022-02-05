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عبداللهيان: طالبنا بضمانات على جميع المستويات

عبداللهيان: طالبنا بضمانات على جميع المستويات
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان طهران طالبت بضمانات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والحقوقية.

العالم - ايران

واشار حسين امير عبداللهيان، في تصريح للصحفيين ردا على سؤال مراسل فارس حول تصريح روبرت مالي القائم على انه لايمكن منح ضمانات ان الحكومة الاميركية المقبلة ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي: إن طاولة المفاوضات بفيينا حول الغاء الحظر كانت احدى مواضيعها الرئيسية تتمثل بمنح ضمانات.

واضاف: طالبنا بمنح ضمانات على جميع المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية.

واشار الى الاعفاءات الاميركية الاخيرة، موضحاً: دعونا الجانب الاميركي عبر الوسطاء انه عليه اثبات حسن نواياه وانما يكتب على الورق هو جيد لكنه غير كاف.

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