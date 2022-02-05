هل ستنقد فرنسا الامارات بمساعداتها العسکرية؟

العالم – ما رأيکم

ويقول باحثون سياسيون ان المحاولات الفرنسية لتعزيز قدرة الامارات علی التصدي للرد اليمني، ستبوء بالفشل.

ويقول کتاب سياسيون ان الحرب العبثية علی اليمن، باتت في مراحلها الاخيرة من دون تعزيز موقع المفاوض السعودي والاماراتي المعتدي في المفاوضات التي يسعون اليها وما حدث في الايام الاخيرة لم يؤثر في الموقع التفاوضي لليمنيين.

ويؤكد باحثون سياسيون ان فرنسا بادرت بارسال مساعدات الی الامارات لتعلن انها مع هذا التحالف لتعزز موقعها في المفاوضات لكن جريدة لوموند الفرنسية اكدت ان توازن القوی ليس لصالح تحالف العدوان علی اليمن وخلال 7 سنوات لم تستطع كل التحالفات ان تغير من مجريات الامور في اليمن.

ويقول أعضاء في حركة انصار الله اليمنية ان الجيش اليمني واللجان الشعبية لديه قدرات علی المسارين التصنيعي والتطويري ولديه زخم كبير يعطيه الشعب اليمني له علی المستوی المالي والبشري يجعله متمكن في مواجهة العدوان وبالتأكيد مآل هذا العدوان الی الانهزام.

ويتنقد باحثون سياسيون تسمية تحالف العدوان علی اليمن بأنه تحالفاً عربياً مؤكدين ان التحالف العربي يجب ان يتشكل ضد العدو لا ضد دولة عربية شقيقة.

ويشدد باحثون سياسيون علی ان العدوان علی اليمن، لهذا السبب، بدأ ببداية خاطئة لأهداف خاطئة وبقراءة سياسية خاطئة وأغضب الشعوب العربية لأن هذه الحرب، تجري لتنفيذ اجندات اسرائيلية واميركية في المنطقة علی حساب الشعب اليمني.

ما رأيكم: