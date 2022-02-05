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تعرف على فوائد الاستحمام بـ"الماء البارد"!

تعرف على فوائد الاستحمام بـ
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

يُعاني العديد من الأشخاص من مشكلة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما قد يشكل خطرا على حياتهم خاصة مع بداية الشرايين في الانسداد.

العالم- منوعات

وقال الدكتور حسين عبدي من مؤسسة "ميدسين دايريكت MedicineDirec" في لندن: "إن هناك عدة طرق للسيطرة على مستوى الكوليسترول، بما فيها الاستحمام بمياه باردة في أوقات معينة".

وأوضح الدكتور عبدي، أن "انسداد الشرايين نتيجة ارتفاع معدل الكوليسترول يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة"، مضيفا أنه "لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكن للمرء اتباعها لعكس هذا الارتفاع بما فيها الاستحمام في أوقات مختلفة من اليوم".

وأضاف عبدي: "تتزايد الدلائل على أن الاستحمام بماء بارد في الصباح يحفز الشعور باليقظة، ويشجع الناس على التنفس بعمق ما يؤدي إلى خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجسم، كما أن الاستحمام بماء أكثر برودة قد يساعد أيضًا بحماية القلب"، موضحا أن "الاستحمام بماء بارد يعمل على تحسين الدورة الدموية، وذلك عن طريق تسهيل تدفق الدم، وأنه نتيجة لذلك يمكن أن ينخفض ضغط الدم، ويؤدي إلى إزالة انسداد الشرايين".

ولفت إلى أن "الماء البارد الذي يصيب الجلد يؤدي أيضًا إلى ضخ الدم بكفاءة، ما يعني أنه يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل أسرع ما يساعد على فتح الشرايين، وعلاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الاستحمام البارد بتقليل مستويات الدهون الضارة في الجسم، عن طريق إجبار الجسم على استخدامها للدفء".

ونوه إلى نوعين من الدهون موجودين في الجسم، هما "الأبيض والبني، وكلاهما له فوائد ومخاطر مختلفة"، مؤكدا أن "أخذ حمام بارد يؤدي إلى إجبار الجسم على استهلاك الدهون البنية، في محاولة للحفاظ على الجسم دافئًا، ما يؤدي إلى تقليل مستويات الدهون البيضاء، وبالتالي خفض مستوى الكوليسترول".

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تعرف على فوائد الاستحمام بـ"الماء البارد"!

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