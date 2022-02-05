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لوبان: في حال انتخابي رئيسة ستخرج فرنسا من الناتو

لوبان: في حال انتخابي رئيسة ستخرج فرنسا من الناتو
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت مارين لوبان المرشحة للرئاسة الفرنسية عن حزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين)، اليوم السبت، أن فرنسا ستغادر حلف الناتو في حال فوزها بالانتخابات.

العالم-اوروبا

وقالت لوبان خلال لقاء مع ناخبيها عقد في مدينة رانس شمالي البلاد يوم السبت: "علينا أن ندافع عن مصالحنا بحرية ونخرج من منطق الأحلاف العسكرية.. لذا فسوف نخرج من قيادة الناتو الموحدة، كيلا نسمح بجرنا مرة أخرى إلى صراعات لا طائل لنا منها".

وقد أعلن سياسيون عدة عزمهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل المقبل، بينهم زعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، وفاليري بيكريس، المرشحة عن حزب "الجمهوريون" (اليمين الوسط)، وإريك زمور، زعيم حركة "استرداد" اليمينية المتطرفة، وجان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا الأبية (أقصى اليسار)، وغيرهم، فيما لم يعلن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون عن نيته المشاركة في السباق الرئاسي.

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لوبان: في حال انتخابي رئيسة ستخرج فرنسا من الناتو

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