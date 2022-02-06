أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي لهذا السبب!

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الدجاج

يتواجد على سطح الدجاج الطازج عدة أنواع من البكتيريا التي قد تشكل خطورة كبيرة على صحتنا مثل السالمونيلا.

ويعتقد الكثير من الناس أن غسل الدجاج قبل الطهي يساعد في إزالة هذه البكتيريا، لكن في الواقع يؤدي غسل الدجاج بالماء قبل طهيه إلى انتقال البكتيريا الى كافة أنحاء المكان، لتصل إلى حوض المطبخ ومعدات الطهي والملابس واليدين.

أما عند طهيه على الفور فستؤدي الحرارة إلى قتل جميع أنواع البكتيريا.

اللحوم

تمامًا مثل الدجاج، لا ينبغي أن تغسل اللحوم الطازجة (لحم البقر أو لحم العجل أو لحم الضأن) لأن غسل اللحوم بالماء قد يفقدها مذاقها، فضلاً عن أنه يساعد على انتشار البكتيريا في حوض المطبخ واليدين.

والطريقة الأمثل للتخلص منها هو طهيها جيداً على درجة حرارة لا تقل عن 145 درجة. وينصح قبل الطهي باستخدام المناديل لإزالة عصير اللحم من على سطحه، ثم غسل اليدين بالماء الساخن والصابون.

الفطر

يحتوي الفطر على بنية إسفنجية، لذا لا ينبغي أبداً نقعه أو غسله بالماء لفترة طويلة فهو يمتص الماء جيداً.

ومن الأفضل شطفه بسرعة وتجفيفه بمنشفة ورقية فقط قبل الطهي مباشرة، وإلا فإنه سوف يفسد ويفقد مرونته ويغير مذاقه.

كما يجب دائماً قطع السيقان السفلية وتقشير الفطر فقط إذا كان هناك تغيير في اللون.

المعكرونة (الباستا)

لا تحتاج المعكرونة إلى غسلها قبل طهيها، إذ يؤدي غسل المعكرونة إلى إزالة النشاء الذي يساعد على امتصاص الصلصة بشكل أفضل، لذلك ينصح بغلي الماء ثم وضع المعكرونة فيه.

ويمكن غسل المعكرونة بعد الطهي فقط في حالة الرغبة في استخدامها في السلطة أو عند قليها في المقلاة.

يؤدي غسل المعكرونة إلى إزالة النشاء الذي يساعد على امتصاص الصلصة بشكل أفضل (Getty)

البيض

يقوم الكثير من الأشخاص بشطف قشرة البيض بالماء قبل سلقه أو كسره، بهدف التأكد من عدم وجود أوساخ أو جراثيم قد تتسرب إلى داخله أثناء الطهي، ولكن في الواقع، ولأن قشرة البيض مسامية، يؤدي غسل البيض بالماء إلى دفع البكتيريا الموجودة على القشرة إلى داخلها.

في المقابل هناك أطعمة ينصح دائماً بغسلها:

الأطعمة المعلبة

ينصح بغسل علبة الصفيح قبل فتحها حتى لا تنتقل البكتيريا الموجودة على سطح العلبة إلى داخلها وتلوث الطعام. كما أن شطف الأطعمة المعلبة من الداخل كالفاصولياء مثلاً يساعد في تقليل كمية الصوديوم من 327 ملغ إلى 164 ملغ، أي بما يعادل النصف تقريباً.

الأرز والفواكه

شطف الأرز بالماء البارد وتصريفه مرتين إلى ثلاث مرات على الأقل قبل أي نوع من التحضير للطهي يزيل النشاء السطحي من الحبوب، كما يساعد على التخلص من البكتيريا الموجودة، بالإضافة للحصول على أرز بنكهة أفضل.

والفواكه والخضروات ذات القشرة الصالحة للأكل كالبندورة والتفاح والزهرة والخس لا بد من غسلها حتى لو كانت مغلفة وبدت نظيفة ولامعة.

وينصح بغسل اليدين بالماء والصابون أولاً، ثم استخدام الماء النظيف والبارد لغسل المنتجات ثم تجفيفها بمنشفة ورقية.

الفواكه والخضروات ذات القشرة غير الصالحة للأكل كالموز والبطيخ والبرتقال والبصل والبطاطا، ينصح بغسلها قبل تقشيرها، وإلا فإن البكتيريا المتواجدة على القشرة ستنتقل إلى الجزء الصالح للأكل.