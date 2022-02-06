البحرين توقع اتفاقية أمنية مع الكيان الاسرائيلي

العالم- البحرين

وجرى توقيع الاتفاقية أثناء زيارة أجراها وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى البحرين.

ووقع الاتفاقية ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة مع الوزير الإسرائيلي في القصر الملكي.

وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان إن مذكرة التفاهم “ستدعم أي تعاون مستقبلي في مجالات التعاون الاستخباراتي والعسكري والصناعي وغير ذلك”.

ومن جانبه قال غانتس انه بعد عام واحد فقط من توقيع اتفاق التطبيع توصلنا إلى اتفاقية دفاعية مهمة ستسهم في أمننا.

وذكرت صحيفة "واي نت" أن الاتفاقية الأمنية هي الأولى بين الكيان الإسرائيلي ودولة خليجية.

وزار غانتس أيضًا مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين.

وتأتي زيارة غانتس في غضون أيام قليلة من زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في دبي إكسبو 2020.

ووقعت تل ابيب والمنامة اتفاقية التطبيع في سبتمبر 2020.