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هنية يعزي المغرب بوفاة الطفل ريان

هنية يعزي المغرب بوفاة الطفل ريان
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية تعازي قيادة وأبناء حركته والشعب الفلسطيني، لوالدي الطفل ريان وللمملكة المغربية بوفاة الطفل ريان اورام بعد سقوطه ببئر عميق، الأسبوع الماضي.

العالم - فلسطين

وقال بيان التعزية، "لقد وحَّدت مأساة الطفل ريان المشاعر الإنسانية في العالم أجمع، الذي تابع عمليات الإنقاذ ساعة بساعة، وعبَّر عن حزنه لوفاته، بعد أيام مضنية، بذلت فيها فرق الإنقاذ جهوداً كبيرة".

وتابع هنية في البيان، "إننا في حركة حماس ومعنا الشعب الفلسطيني، وإذ نشارك عائلة الطفل ريان رحمه الله، والشعب المغربي الشقيق، والإنسانية جمعاء هذا المصاب الأليم، ونشاطرهم الحزن، لندعو الله تعالى أن يتغمَّد روحه بواسع رحمته، وأن يربط على قلب والديه وأهله، والشعب المغربي وكلّ محبّيه، وأن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

وأمس السبت أعلن عن وفاة الطفل ريان الذي أخرجته فرق الإنقاذ من البئر التي سقط فيها قبل 5 أيام في ضواحي شفشاون شمالي المغرب.

وسقط ريان في بئر بعمق 32 مترا في ضواحي شفشاون شمالي البلاد يوم الثلاثاء الماضي، في حادثة لقيت تفاعلا واسعا محليا وعربيا.

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هنية يعزي المغرب بوفاة الطفل ريان