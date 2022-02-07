الجهاد الاسلامي: سلاح المقاومة سيبقى مُشرعا بوجه الاحتلال

العالم - فلسطين

وأكد المدلل الاثنين في كلمة له خلال وقفة تضامنية اسنادا للأسرى في معركتهم ضد اجراءات إدارة معتقلات العدو الاسرائيلي التعسفية التي تسعى لفرضها عليهم، أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة على “دعمهم للأسرى كافة، وخاصة الإداريين، الذين يواجهون أبشع الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم”.

ولفت المدلل الى أن “الأسرى يجهزون أنفسهم من أجل خوض معركة اشتباك مع إدارة السجون أهمها ارجاع وجبات الطعام، وإغلاق السجون، وحل الهيئات التنظيمية، وهو ما معناه أنهم سيخوضون معركة كسر عظم”، وتابع “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الانتهاكات التي يرتكبها بحق الأسرى، وخاصة الجريمة الكبرى بحق الأسير البطل ناصر أبو حميد الذي يعاني من أمراض عدة ويعيش الموت البطيء والموت المتعمد من قبل إدارة السجون”، وطالب “السلطة بالتحرك الفوري من أجل انقاذ ناصر أبو حميد وكل الأسرى الذين ينوون اتخاذ خطوات تصعيدية في وجه إدارة السجون، وأن تكون قضية الأسرى على رأس أولويات السلطة في محكمة الجنايات الدولية”.