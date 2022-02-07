الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر.. أحكام بالسجن بحق المتهمين في أحداث مجلس الوزراء وغرامة بالملايين

مصر.. أحكام بالسجن بحق المتهمين في أحداث مجلس الوزراء وغرامة بالملايين
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة مصرية بمعاقبة 17 متهما في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

العالم ـ مصر

وتم الحكم بالسجن المشدد من 7 سنوات لـ15 سنة وإلزامهم برد 17 مليون و622 ألف جنية قيمة ما أتلفوه.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

روابط ذات صلة

لقاء وزراء خارجية مصر والصومال على هامش قمة الاتحاد الإفريقي

مصر.. وفاة الناجية الوحيدة من مذبحة الزمالك

كوريا الجنوبية ترفض الكشف عن تفاصيل عقد تصدير أسلحة لمصر

مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن أسعار البنزين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر.. أحكام بالسجن بحق المتهمين في أحداث مجلس الوزراء وغرامة بالملايين

رئيسي: لن نرهن اقتصاد بلادنا بنتائج محادثات الاتفاق النووي

فيما حيت الثورة الإسلامية بعيدها الـ 43.. حركة الأمة تحذر من الاصوات الخبيثة الداعية للتطبيع بلبنان

شعبان تؤكد لنوروزي اهمية التعاون السوري الإيراني بمجال الإعلام

بعدسة العالم: شاهد..الاضرار الجسيمة لقنابل العدوان العنقودية على اليمن

السلطات الأمريكية تصادر صناديق من الوثائق الرئاسية من مقر ترامب بفلوريدا