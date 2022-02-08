قائد الثورة يستقبل اليوم الثلاثاء قادة القوة الجوية للجيش

العالم - ايران

من المقرر ان يستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح يوم الثلاثاء ثلة من قيادات وكوادر القوة الجوية للجيش الايراني وذلك بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 9 شباط/ فبراير 1979 بين قادة هذه القوة مع مفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام روح الله الموسوي الخميني (رض).

وسيتم اللقاء مع مراعاة الالتزام بكامل التعليمات الصحية السائدة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في حسينية الامام الخميني (رض) بحضور عدد قليل من القادة والكوادر المنتسبة الى القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية.