عسكر الانقلاب يستخدم مياه الصرف الصحي لتفريق المتظاهرين السودانيين!

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وكذلك ضبابية الحسابات بالنسبة للشاحنات المصرية التي تقوم بنقل البضائع من السودان الى مصر ليكتشف اهل شمال السودان، ان هناك فسادًا كبيرًا يحدث في نقل هذه البضائع، اضافة لتزوير العملة السودانية في مصر ونقلها بذات الشاحنات الي السودان.

التظاهرات تواصلت في معظم شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وبقية ولايات السودان المختلفة، وبمنطقة شروني وسط الخرطوم وشارع القصر إستخدمت القوات العسكرية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بالاضافة لمياه الصرف الصحي لتفريق المتظاهرين ما ادى لسقوط عدد من الضحايا.

ويطالب المتظاهرون بوحدة الصف لكل لجان المقاومة بعيدًا عن الاحزاب والمكونات السياسية.

يُقتل المتظاهرون بدم بارد وتُكوّن لجان التحقيق من قبل الحكومة الانقلابية ولا نتائج حتى اللحظة.