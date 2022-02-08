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الصين تندد بأحدث صفقة بيع أسلحة أميركية لتايوان

الصين تندد بأحدث صفقة بيع أسلحة أميركية لتايوان
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، بأحدث بيع مزمع لأسلحة أميركية إلى تايوان، قائلةً إنها تقوّض على نحو خطير أمن وسيادة البلاد.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال المتحدث الصيني، تشاو لي جيان، في إفادة صحافية يومية إنّ "الصين ستتخذ إجراءات صارمة لدعم مصالحها الأمنية".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أمس أنّ الولايات المتحدة وافقت على بيع معدات وخدمات قيمتها 100 مليون دولار لتايوان من أجل "صيانة وتحسين والحفاظ" على منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي التي تستخدمها تايوان.

من جهتها، أعربت تايوان عن شكرها للولايات المتحدة بعد موافقتها على بيعها معدات عسكرية، فيما ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنّ قرار الحصول على صواريخ باتريوت الجديدة اتُخذ خلال اجتماع عام 2019 مع مسؤولين أميركيين في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت الوزارة أنّ الاتفاق من المتوقع أن "يدخل حيز التنفيذ" في غضون شهر.

يُذكر أنّ سفير الصين لدى الولايات المتحدة قال في وقتٍ سابق إنّ الصين وتايوان قد ينتهي بهما المطاف إلى الدخول في صراع عسكري إذا شجعت واشنطن استقلال تايوان.

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الصين تندد بأحدث صفقة بيع أسلحة أميركية لتايوان

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