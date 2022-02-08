عملية اغتيال ميداني في وضح النهار شهدتها نابلس الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

مصادر فلسطينية افادت بان سيارتين احداهما عمومية وتحمل لوحة تسجيل فلسطينية تقلان قوات خاصة من وحدة اليمام في جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحمتا حي المخفية في نابلس.

حيث قام جنود الاحتلال باطلاق النار بكثافة على سيارة كانت تقل اربعة شبان ما ادى الى استشهاد ثلاثة منهم، في حين تم اعتقال الرابع بحسب المصادر.



وزارة الصحة الفلسطينية اكدت استشهاد الشبان الثلاثة وهم ابراهيم النابلسي وادهم مبروك ومحمد الدخيل، فيما برر الاحتلال العملية بأن الشهداء كانوا قد شاركوا في عمليات اطلاق نار على جنود الاحتلال خمس مرات في الفترة السابقة.

الشهداء الثلاثة ينتمون الى كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح، التي نعتهم مؤكدة ان دماءهم لن تذهب هدرا وان الرد قادم والدم سيقابل بالدم. ودعت الكتائب عناصرها في الضفة الى الرد على الجريمة بكل الوسائل المتاحة.

أسباب كثيرة أدت إلى جعل الضفة الغربية مباحة لجرائم جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد يكون ابرزها استمرار التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، لاسيما بعد الزيارات الاخيرة لمسؤولين في السلطة الى الاراضي المحتلة.

حيث يحمل جزء كبير من الشارع الفلسطيني السلطة مسؤولية استهداف الكيان الاسرائيلي للحركات المقاومة والعمليات النضالية في الضفة ضد الاحتلال، في وقت تتزايد الدعوات لدعم العمل المقاوم الفلسطيني ضد قوات الاحتلال في الضفة.

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