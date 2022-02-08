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تل ابيب ودبي تتفقان على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما

تل ابيب ودبي تتفقان على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

توصل كيان الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع دبي على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما، وذلك عقب أيام من خلاف حول بعض الترتيبات الأمنية.

العالم-الامارات

وأفادت هيئة البث الصهيونية، بأن "دبي وتل أبيب اتفقتا على إرجاء البت في الأمر إلى نهاية الشهر الجاري وعدم وقف الرحلات، وذلك على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الخصوص".

وأضافت أن "الاتفاق جاء بعد لقاء عقده رئيس شعبة الحراسة والأمن في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مع نظرائه في دولة الإمارات بهذا الخصوص وتوصل معهم إلى اتفاق مؤقت".

يذكر أن مسؤولين في جهاز "الشاباك" قد أعلنوا السبت الماضي عن احتمال توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى مطار دبي بدءا من اليوم الثامن من فبراير/ شباط الجاري.

وطبعت الإمارات الى جانب بعض الدول العربية مثل البحرين والسودان والمغرب علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مما أثار موجة من الاستنكار والتنديد بالخطوة بين الشعوب الاسلامية والعربية وكذلك بين الدول المستقلة و الحرة في العالم العربي والاسلامي حيث اعتبرته طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.

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