القوات الأمريكية في بولندا تتأهب لفرار رعايا الولايات المتحدة من أوكرانيا

العالم - الأميركيتان

وقال مسؤولون، لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن القوات الأمريكية لن تدخل أوكرانيا لإجلاء رعايا الولايات المتحدة لكنها ستقيم منشآت مؤقتة داخل بولندا إذا لزم الأمر.

وأضافوا أن الإدارة الأمريكية وافقت على خطة وصفوها بأنها "تأتي في إطار تخطيط حكيم". وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع إن الحكمة تقتضي أن يغادر الأمريكيون أوكرانيا.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تخطط لإجلاء جماعي للمواطنين الأمريكيين من أوكرانيا، مضيفا: "نحن نقيم باستمرار تطورات الوضع الأمني ونخطط لسلسلة من الإجراءات الطارئة كما نفعل دائما".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية سابقا، نشر نحو 1700 جندي في بولندا معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جوا من فورت براغ بولاية نورث كارولاينا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".

في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها للغزو المزعوم للأراضي الأوكرانية، يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.

وترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيفما تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.