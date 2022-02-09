العسكر يطبع مع الإحتلال والشعب السوداني يحسم موقفه

العالم - خاص بالعالم

مصادر اعلامية قالت إن مسؤولا رفيعا في المجلس السيادي السوداني قام بزيارة سرية الى كيان الاحتلال الاسرائيلي، سعيا منه الى تعزيز العلاقات بين المجلس العسكري وكيان الاحتلال.

واكد المصدر أن مبعوثا من المجلس الرئاسي زار الاراضي الفلسطينية المحتلة في بداية الأسبوع، وتاتي هذه الزيارة بعد عملية التطبيع العلنية التي بداها الجيش السوداني مع كيان الاحتلال عام 2020، لكن مصادر سودانية تؤكد ان الطرفين تبادلا الزيارات منذ ذلك الحين على الرغم من عدم توقيع أي اتفاق رسمي.

وينتقد الشارع السوداني والقوى السياسية عملية التطبيع ويقولون ان العسكر يسعون الى تثبيت حكمهم وانقلابهم على الثورة الشعبية من خلال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.



زيارة المبعوث الرئاسي السوداني السرية الى كيان الاحتلال الاسرائيلي، تأتي تزامنا، مع تصعيد الاحتجاجات في الشارع السوداني ومواجهة القوى الامنية بالرصاص الحي حي و القنابل المسيلة ما اسفر عن مقتل و اصابات المئات الامر الذي دفع ودعا تحالف «الحرية والتغيير» الى دعوة الشعب للدخول في عصيان مدني شامل مؤقت لإسقاط الانقلاب العسكري، ايضا في هذه التطورات سعي امريكي دؤب لتمرير المبادرة الاممية في السودان والتي يرفضها الشارع.



ومنذ إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحكومة عبد الله حمدوك في الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات متواصلة راح ضحيتها أكثر من 70 شخصا، وفقا للجنة أطباء السودان.