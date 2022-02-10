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ايران تبدأ رسميا حملة تطعيم الاطفال فوق 5 سنوات ضد كورونا

ايران تبدأ رسميا حملة تطعيم الاطفال فوق 5 سنوات ضد كورونا
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الصحة الايراني، يوم الاربعاء، بدء حملة تطعيم الاطفال بعمر 5 سنوات فما فوق ضد كورونا في أنحاء البلاد.

العالم - ايران

وقال كمال حيدري: نظرا لموافقة وزير الصحة وكذلك مصادقة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، في المرحلة الاولى بدأت حملة تطعيم الاطفال فوق 9 سنوات، وبدءا من اليوم ستنطلق حملة تطعيم الفئة العمرية فوق5 سنوات ضد كورونا.

ودعا حيدري الوالدين الى المبادرة لتطعيم أولادهم ضمن هذه الفئة العمرية.

وأشار هذا المسؤول في وزارة الصحة الى بعض تفاصيل اللقاحات المناسبة للاطفال، وقال: اللقاحات الحاصلة على التأييد لاستخدامها لتطعيم الفئة العمرية فوق 5 سنوات في البلاد هي: باستوكوفاك وسينوفارم، كما ان حجم الجرعة والفاصل الزمني بين الجرعتين مماثل للفئات العمرية الاعلى والبالغين.

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