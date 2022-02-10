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دور القبائل العربية البارز في مناصرة الثورة الاسلامية الايرانية

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

أسهم المواطنون العرب في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران في انتصار الثورة الاسلامية، حيث كانت المحافظة القناة الأهم للاتصال بالإمام الخميني الراحل عندما كان في النجف الأشرف.

العالم – ايران

التلاحم والتضافر والتكاتف كانت حصيلة سقوط نظام دكتاتوري واستبداله بنظام اسلامي يدعو اليه الشعب الايراني بكافة اطيافه، شريحة العشائر والقبائل العربية في خوزستان كانوا من جملة طلائع الثورة وثوارها.

وقال زعيم قبيلة بني تميم، الشيخ مكي تميمي: "من جملة الذين كانوا يعانون في هذه المنطقة كانت القبائل العربية تعاني اشد المعاناة من ظلم وجور واضطهاد وتمييز عنصري لذلك لما هبت طلائع الثورة الاسلامية بقيادة مرجعية دينية كانت القبائل العربية من اوائل الناس الذين سعوا الى ازاحة النظام البهلوي واحلال مكانة نظام اسلامي بقيادة مرجعية دينية".

سعت العشائر العربية لنشر منشورات وتسجيلات الامام الخميني الصوتية داخل محافظات البلاد اذ كانت خوزستان انذاك الوسيط المهم بين الثوار والامام الخميني حينما كان بمنفاه في النجف الاشرف.

كما قال المحلل السياسي، حسن هاني زاده: "ابناء العشائر في خوزستان لعبوا دورا في ايصال صوت الامام الراحل الامام الخميني ابان تواجده في النجف الاشرف وهناك مئات الشباب يذهبون الى العراق واتوا بمنشورات وتسجيلات صوتية للامام الخميني لتوزيعها في داخل ايران".

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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