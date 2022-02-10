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إرباك أمريكي إماراتي بعد الهجمات اليمنية على أبو ظبي

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

بعد الهجمات اليمنية التي استهدفت الامارات في ابو ظبي ودبي، شهدنا ارباكا امريكيا واضحا خاصة ان الامريكان يملكون قواعد عسكرية كقاعدة الظفر وتواجدهم في المنطقة اتصل الامريكيون بالمسؤولين الاماراتيين بمحمد بن زايد وقررت امريكا ارسال المدمرة USS وطائرات الجيل الخامس من أجل حماية الامارات.

العالم - انقلاب الصورة

بحث محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ، خلال اتصال هاتفي مع لويد أوستين وزير الدفاع الأميركي التعاون العسكري والأمني بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ومجالات التنسيق الدفاعي بين البلدين إثر الهجمات اليمنية التي وقعت مؤخراً في الإمارات".

واستعرض البرنامج قرار الولايات المتحدة الدفع بمدمرة مزودة بصواريخ موجهة، وطائرات مقاتلة متطورة للمساعدة في الدفاع عن دولة الإمارات بعد تعرضها لسلسلة من الهجمات الصاروخية اليمنية .

وسوف تشارك المدمرة "يو اس اس كول"، المزودة بصواريخ موجهة، مع الأسطول الإماراتي في اعتراض الهجمات الصاروخية، كما ستنشر الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من الجيل الخامس.

ومن إجراءات الدعم الأخرى "الاستمرار في توفير تحذيرات استخباراتية مبكرة"

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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