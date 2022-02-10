اقتلاع وكسر 110 غرسات زيتون على يد المستوطنين غربي سلفيت

العالم - فلسطين

وحسب "وكالة المعلومات والانباء الفلسطينية (وفا)"، قال المواطن غالب الشيخ عمر، إن المستوطنين اقتلعوا 85 غرسة زيتون من أرضه الواقعة في منطقة خربة جلال الدين شمال شرق البلدة، والتي يعمل على استصلاحها منذ سنوات على مساحة 14 دونما.

كما اقتلع المستوطنون وكسروا 25 غرسة من أرض المواطن محمود الشيخ عمر الواقعة في منطقة "المطوي" شرق بروقين.

وحمل محافظ سلفيت عبد الله كميل حكومة الاحتلال من عواقب اعتداءات وإرهاب المستوطنين المتواصل بالمحافظة، مشددا على ضرورة محاسبة المستوطنين المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقال كميل إن أشجار الزيتون في فلسطين جزء من الهوية الثقافية والوطنية الفلسطينية، وتتعرض لهجوم منظم من قبل المستوطنين، مؤكدا مواصلة المحافظة والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بتوفير الدعم للمزارعين لتعزيز صمودهم على أراضيهم المهددة بالاستيلاء.ـــ