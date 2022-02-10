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طريقة سهلة و غير متوقعة لإنقاص الوزن!

طريقة سهلة و غير متوقعة لإنقاص الوزن!
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

كشفت دراسة حديثة أن الحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان الوزن.

العالم- منوعات


وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية أن الأشخاص الذين ينامون عادة أقل من ست ساعات ونصف الساعة في الليلة يفقدون 270 سعرة حرارية في المتوسط من سعراتهم اليومية عندما ينامون 2ر1 ساعة إضافية.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الانخفاض في السعرات الحرارية قد يؤدي لو استمر على مدار ثلاث سنوات دون تغيير النظام الغذائي خلال النهار إلى فقدان الأشخاص نحو 12 كيلوغراماً.
بدورها قالت إسرا تاسالي من مركز النوم بجامعة شيكاغو الأمريكية إنه “إذا تم الحفاظ على عادات النوم الصحية لفترة أطول فسيؤدي ذلك إلى فقدان وزن معتبر سريريا بمرور الوقت” مشيرة إلى أن الكثير من الناس يعملون بجد من أجل إيجاد طرق لتقليل مدخولهم من السعرات الحرارية لفقدان الوزن لكن بالإمكان حرقها بشكل أكبر بمجرد النوم مدة أطول

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