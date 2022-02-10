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90% من إصابات الاردن المسجلة تعود للمتحور 'أوميكرون'

90% من إصابات الاردن المسجلة تعود للمتحور 'أوميكرون'
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال مستشار رئاسة وزراء الاردن لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن 90% من الإصابات المسجلة يوميا تعود للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، وهو المتحور السائد في الموجة الرابعة التي تشهدها المملكة.

العالم - الاردن

وأضاف البلبيسي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الخميس، أنه جرى تسجيل 116 ألف إصابة خلال 6 أيام من الأسبوع الوبائي الأخير الذي ينتهي يوم الجمعة، موضحا أن هناك إدخالات للمستشفيات تعود للمتحور أوميكرون بنسبة 1% من الإصابات.

وأوضح أن شدة المرض في أوميكرون أقل من المتحورات السابقة، والتي كانت تسجل إدخالات للمستشفيات بنسبة 5% من الإصابات، بينما أوميكرون 1 بالمئة، محذرا من التراخي في تطبيق الإجراءات في ظل انتشار أوميكرون، ولتقليل عدد الإدخالات للمستشفيات للمصابين التي تتجاوز 200 إدخال يومي، إذ تشهد الموجة الرابعة انخفاضا بعدد الوفيات بالمقارنة مع الموجات السابقة من الفيروس.

وتوقع البلبيسي أن تكون ذروة الإصابات في الموجة الرابعة الأسبوع المقبل، متأملا ألا تكون التوقعات صحيحة، وأن تتراجع الإصابات، وأن تستقر مؤشرات المنحنى الوبائي.

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