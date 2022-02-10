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كيف علّق إعلام الاحتلال على كشف ايران عن صاروخ 'خيبر شكن'؟

كيف علّق إعلام الاحتلال على كشف ايران عن صاروخ 'خيبر شكن'؟
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

علّق إعلام العدو الاسرائيلي على  إزاحة إيران الستار عن الصاروخ الباليستي "خيبر شكن" الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. 

العالم - الاحتلال

صحيفة 'إسرائيل هيوم' قالت إن إيران بعد يوم على استئناف الجولة الثامنة من المحادثات النووية مع الدول الكبرى، قامت بخطوة جريئة عبر عرض صاروخ جديد قادر على الوصول الى مدى 1450 كلم، أي قادر على ضرب إسرائيل ومعظم القواعد الأميركية في المنطقة.

ورأت الصحيفة أن اسم الصاروخ كاسر خيبر يشير بشكل بارز الى الهدف النهائي ضد "إسرائيل" واستذكرت أن خيبر كانت معقلًا لليهود.

وأضافت أن المسؤولين في حرس الثورة أوضحوا يوم الثلاثاء تمهيدًا للكشف عن الصاروخ أنه يجري الحديث عن صاروخ استراتيجي لأنه على ما يبدو الجيل الثالث في الصواريخ بعيدة المدى، وما يميّزه هو السرعة والدقة اللتين يستطيع بهما إصابة الهدف وقدرة التملص من منظومات مختلفة.

ولفتت الصحيفة الى أن لدى إيران صواريخ بعيدة المدى، لكن الحديث يدور على ما يبدو عن خطوة هدفها بثّ رسالة للغرب أن طهران لا تنوي تلبية مطالب الولايات المتحدة بهذا الموضوع.

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