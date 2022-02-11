الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية تكتسح مواقع التواصل..

العالم - نبض السوشيال

ففي مثل هذا اليوم من العام 1979 تحققت إرادة الشعب الإيراني الذي عانى الكثير من حكم الطاغية (محمد رضا بهلوي)، بانتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الراحل آية الله روح الله الخميني (قدس)، والتي تعتبر اعظم الثورات المعاصرة في العالم واكثرها شعبية حتى يومنا.

ذكرى الانتصار لاتزال الاجيال تحمل روحها الثورية والقضية التي سار عليها اصحاب العقيدة والنهج الخميني، قضية الحق ضد الباطل قضية المقاومة والجهاد والوقوف امام الظلم والظالمين قضية فلسطين ومحاربة الكيان الصهيوني الغاصب ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة اضافة الى الكثير من القضايا التي تصب في اهداف الثورة.

ثورة عظيمة كان شعارها لا شرقية لا غربية بل جمهورية اسلامية شعار بين الخطوط العريضة لمبادئ هذا الحدث التاريخي الامر الذي ادى الى تعزيز اقتدار الصحوة الاسلامية المبنية على نموذج المقاومة في مواجهة الغطرسة الصهيوامريكية.

وقد شكل انتصار الثورة الاسلامية في إيران تحولا في موازين القوى بالمنطقة حيث لم يكن أحدا يتوقع سقوط نظام الشاه الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.

جموع الايرانيين الغفيرة انطلقت منذ فجر اليوم الجمعة بالملايين تحيي الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في عموم المحافظات والمدن حاملين اعلام الجمهورية الاسلامية في ايران وصور القادة مؤكدين التزامهم بنهج ومبادئ الثورة الاسلامية التي قادها الامام الخميني (قدس).

رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء وجمهور المقاومة واحرار العالم أطلقوا بدورهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الوسوم كان أبرزها "#انتصار_الثورة_الاسلامية"، "#الله_اكبر"، "#عشرة_الفجر" و"#روح_الله" مجددين العهد والميثاق مع مبادئ الثورة الاسلامية وتعليمات مفجرها الامام الراحل روح الله الخميني (قدس)، ومتوجهين بالتهنئة والتبريكات للشعب الايراني والقيادة بهذه المناسبة في ربيعها الـ 43.

وكتب "Mohamad" في تغريدة له على حسابه الخاص "ذكرى إنتصار الثورة التي حققت حلم الأنبياء و غيرت وجه العالم و ستسلم الراية لمولانا القائم (عج).. الله أكبر".

وأكدت "Fatima Makki" في تغريدة لها "لقد كنّا أمواتاً فأحيانا الإمام، لقد كنّا نحاساً فحوّلنا إلى ذهب. -الإمام الخامنئي دام ظلّه #انتصار_الثورة_الاسلامية #عشرة_الفجر #روح_الله".

وقالت‏" أمنـه يآسـين" في تغريتها "الثورة الإسلامية تقول لنا: لا ينبغي الإستسلام أمام التجبّر والإكراه من العدو ولم نستسلم حتى الآن بالتوفيق الإلهي.. (الإمام الخامنئي دام ظلّه) #عشرة_الفجر #ذكرى_انتصار_الثورة_الأسلاميه_11".

وأضافت "أمنـه يآسـين" في تغريدة لها‏ "أقدم التهنئة في ذكرى #انتصار_الثورة_الإسلامية وعشرة الفجر لجميع أبناء الشعب، وجميع المستضعَفين في العالم/#انتصار_الثورة_الاسلامية #الإمام_الخميني".

وفي عشية انتصار الثورة في ايران أضيئت مساء امس الخميس سماء طهران بالألعاب النارية احتفالاً بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية بالتوازي مع اطلاق الإيرانيين التكبيرات من أسطح المنازل والشرفات. الاخ "هاشم السيد حسن" نشر مقطعا مصورا من الاحتفالات وعلق عليه قائلا نداء "الله أكبر" يدوي في ايــــران في ليلة ذكرى انتصار الثورة #عشرة_الفجر #الامام_الخميني".

1212

وتفاعل "Abo_sam" مع التغريدة وقال "بصيحات الله اكبر يحتفل الشعب الأيراني بذكرى انتصار الثوره . مبارك لكم ثورتكم التي ارعبت الطغاة!!".

ونشر "علي مهنا" صورة علق عليها قائلا "مشاهد التكبير والتهليل مباشرة البارحة من قم المقدسة وجميع المدن في #الجمهورية_الإسلامية_الإيرانية في #ذكرى_انتصار_الثورة.. من حقهم أن يفرحوا فلقد تخلصوا من نظام الشاه المجرم السارق العميل.. مبروك للشعب الإيراني".

وأضاف "علي مهنا" في تغريدة ثانية "كلمة حق لابد منها مع #ذكرى_انتصار_الثورة في #الجمهورية_الإسلامية_الإيرانية.. كنت أرى السفور منتشرا والمساجد شبه خالية في السبعينات في #البحرين، وبعد انتصار الثورة تغيّر الحال عندنا فانتشر الحجاب وامتلأت المساجد.. شكرا للثورة الإسلامية في إيران وشكرا إلى #الإمام_الخميني (قدس)".

وغرد "يوسف سويدان" قائلا "#الله_أكبر في العزائم و الإرادات النبّوية الله أكبر في قلوب المستضعفين الله أكبر حين تصدّع جدار أمريكا الله أكبر حين خمدت نيران إسرائيل الله أكبر لجريان هذه الثورة الإسلامية و الأخلاقية العظيمة الله أكبر من كل شيء فكن كبيراً و عزيزاً بالله #انتصار_الثورة_الاسلامية".

وعلق "فادي موسى" في تغريدة له "مبروك للجمهورية الاسلامية الايرانية ذكرى انتصار الثورة المجيدة التي جعلت منها دولة رائدة ذات قوة اقليمية على كافة الصعد".

وكتب "الأشتر" في تغريدة له "نبارك للعالم الاسلامي ذكرى انتصار الثورة الاسلامية بقيادة الامام روح الله الخميني رضوان الله تعالى عليه".

ونوه "يوسف الدراجي" في تغريدة له "ثورة روح الله سيكملها أمامنا الخامنئي بزوال إسرائيل واذلال الشيطان الأكبر امريكا . ( بأذن العزيز الجبار ) #الله_أكبر #انتصار_الثورة_الإسلامية".

وغرد "عبدالرحمن بادر" قائلا "نبارك لـ #إيران قيادة وشعبا حلول الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية ولها التحية منا لمواقفها الديني والإنساني والأخلاقي المشرفة مع مظلومية #اليمن #انتصار_الثورة_الاسلامية #الثورة_الإسلامية".

كما واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشهيد الفريق قاسم سليماني في هذا اليوم المبارك ونشر "Mahdi_Al_Saadi" صورة علق عليها "صورة من مشاركة لواء الإسلام الشهيد قاسم سليماني في مسيرات إِنتصار الثَّورة الإِسلاميَّة في إيران #سليماني_الروح".

ونشرت الاخت "نسرين ترحيني" نشيدا بالمناسبة علقت عليه قائلة "من طهران الى صنعاء فبغداد والشام إلى غزة وبيروت، هي ثورةٌ أعطتنا كل عزةٍ وكرامةٍ وإباء... #انتصار_الثورة_الاسلامية".

12211

ونختم الموضوع مع تغريدة الاخت "نور البتول" والتي قالت فيها "مبارك لكم ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.. إنتصار الحق على الباطل أطال الله لنا بعمر ولينا ومقتدانا سماحة القائد الخامنئي حفظه الله ورعاه وحفظكم سيادة الرئيس رئيسي وسدد خطاكم لنصرة الإسلام والمستضعفين في العالم.. رحم الله حبيب قلوبنا محقق حلم الأنبياء آية الله الخميني قدس سره".