شاهد: ما وراء عداء الاستكبار للثورة الاسلامية في ايران؟

خاص بالعالم

وقال فكري لقناة العالم على هامش احتفالات 43 ربيعا لاحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران: ان العداء الذي يضمره الاستكبار للثورة الاسلامية هو بسبب التغييرات التي تركتها في العالم، معتبراً ان الثورة الاسلامية هي اكبر ثورة حدثت في القرن العشرين في العالم، وان الامام كان واعياً جداً بالنسبة للظروف السائدة في المجتمع من حيث القضايا السياسية والاجتماعية.

واوضح فكري، ان الثورة الاسلامية في ايران تمتاز بأنها لم تكن مدعومة من أي جهة خارجية وأن قيادتها منبثقة من الشعب نفسه، ودور الشعب الايراني في الثورة الاسلامية يجعلها مختلفة عن غيرها من الثورات.

واضاف فكري، ان اعداء الشعب الايراني وعلى رأسهم اميركا خططوا لافشال الثورة الاسلامية عبر الاغتيالات والمؤامرات والتفجيرات، مشيراً الى ان شاه ايران كان حارسا للمصالح الاميركية في المنطقة.

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