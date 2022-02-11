إنجازات عالمية حققتها إيران منذ إنتصار الثورة

العالم - خاص بالعالم

الجمهورية الاسلامية استعانت بقدراتها وامكانياتها الذاتية بما في ذلك الثروة البشرية من علماء ومهندسين وأطباء وغيرهم لتمضي في مسيرتها، مسيرة التطور والازدهار.



المجال الطبي هو من أبرز المجالات التي استطاعت طهران ان تحجز به مكانة عالمية بعد أن أصبحت قطبا علميا في المنطقة تقدم الخدمات الطبية إلى آلاف المرضى الإيرانيين وغيرهم من الذين يأتون من مختلف دول العالم، حتى أصبحت تقصد لأجل السياحة الطبية والصحية.

وتصدرت طهران منطقة الشرق الأوسط، واحتلت مراتب متقدمة عالميا في زراعة الأعضاء، زراعة الكبد والعظام والرئة، وزراعة القرنية وأطفال الأنابيب وعلاج العقم، إضافة لعمليات التجميل بكل أشكاله وتجديد وترميم الأنسجة.



واستطاعت إيران تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث انها تحظى حاليا على المرتبة الاولى في مجال إنتاج الأدوية بين دول الشرق الاوسط من خلال إنتاجها 97% من الادوية وتصدر كميات كبيرة منها وعلى رأسها الأدوية البيولوجية الحديثة، كما انها باتت تصدر أكثر من 100 منتج طبي إلى 55 دولة حول العالم.

كما ان الجمهورية الايرانية كانت من الدول السباقة الى انتاج لقاح لفيروس كورونا، حيث انها انتجت عدة انواع من اللقاحات التي اثبت فعاليتها على الفيروس.



وتحتل ايران المركز الاول بين الدول الاسلامية من ناحية الحصول على تكنولوجيا النانو والمركز الرابع في العالم.



خلال الاعوام الاخيرة سجل العلماء الايرانيون انجازات علمية كبيرة فيما بلغت نسبة التطور العلمي في ايران اليوم واستنادا للاوساط العلمية الى اكثر من ثلاثة عشر ضعفا للمعدلات العالمية.

وفي مجال النفط استطاعت ايران لاول في العالم ومن خلال الافادة من التكنولوجيا النانوية تحويل النفط الثقيل الى نفط خفيف وهو يعد انجازا ضخما.



تعد الجمهورية الإسلامية في إيران من أبرز البلدان على الساحة الزراعية ايضا، حيث تحتل المركز الأول في زراعة الزعفران والفستق والجوز والتمر وغيره في العالم، كما انها لديها اكتفاء ذاتي من القمح والحبوب، اضافة الى احتلالها للمراكز الأولى في زراعة الازهار والأعشاب الطبية التي تستخدم في الطب الشعبي.

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