أمير الكويت يهنئ الرئيس الإيراني بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

العالم - إيران

وبحسب وكالة "كونا"، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الجمعة ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله ابراهيم رئيسي عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" ببرقية تهنئة إلى رئيسي، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني الايراني، راجيا له وافر الصحة والعافية.

وبعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح" ببرقية تهنئة مماثلة.

هذا ويصادف اليوم الذكرى الـ43 لإنتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1997 بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس الله سره الشريف بمشاركة كافة أطياف الشعب الإيراني.