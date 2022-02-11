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الاتحاد الأوروبي يوصي موظفيه غير الأساسييين بمغادرة أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يوصي موظفيه غير الأساسييين بمغادرة أوكرانيا
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أوصى الاتحاد الأوروبي الموظفين غير الأساسيين العاملين في بعثته الدبلوماسية في كييف بمغادرة أوكرانيا، وذلك على خطى عدة دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.

العالم-اوروبا

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: "نحن لسنا بصدد الإجلاء. وفي الوقت الحالي، يتمتع الموظفون غير الأساسيين بخيار العمل عن بعد من خارج أوكرانيا".

وأضاف في تصريح للصحفيين: "نواصل تقييم الوضع أثناء تطوره، بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

ورفض المتحدّث التعليق على رسالة كانت نشرتها صحيفة "إي يو-أوبزرفر" وجهها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف ماتي ماسيكاس عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين غير الأساسيين في البعثة يوصيهم فيها بمغادرة أوكرانيا "في أقرب وقت".

يذكر أن لاتفيا وإستونيا دعتا في وقت سابق رعاياهما إلى مغادرة أوكرانيا بسبب ما وصفته وزارتا خارجية البلدين بأنه "تهديد أمني خطير تشكله روسيا قرب الحدود الأوكرانية، وتهديد فعليّ بتصعيد الموقف".

كذلك وجهت كل من لندن وواشنطن النصيحة ذاتها إلى رعاياهما.

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الاتحاد الأوروبي يوصي موظفيه غير الأساسييين بمغادرة أوكرانيا

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