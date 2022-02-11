واشنطن تنقل مقاتلات من ألمانيا إلى رومانيا

العالم-الامريكيتان

ومن المقرر أن تصل المقاتلات التي لم يحدد عددها، الجمعة إلى قاعدة فيتيستي الجوية الرومانية على بعد أقل من 100 كيلومتر من البحر الأسود، حيث ستنضم إلى طائرات مقاتلة إيطالية منتشرة هناك، وفق ما جاء في بيان لقيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا ومقرها ألمانيا.

وأكدت القيادة الأمريكية أنها "ستتعاون بشكل وثيق مع الحلفاء في منطقة البحر الأسود لتعزيز الأمن الإقليمي في هذه الفترة التي تشهد توترا ناجما عن الانتشار العسكري الروسي قرب أوكرانيا".

وستكون المقاتلات مسؤولة خصوصا عن حماية المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي في هذه المنطقة القريبة من شبه جزيرة القرم الروسية.

وكانت القوات الجوية الأمريكية أعلنت الخميس وصول قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" إلى المملكة المتحدة للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس الأمريكي.

وأرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاثة آلاف عسكري أمريكي إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا في ظل خشية غربية من غزو روسي مزعوم لأوكرانيا.