العراق.. الإعلام الأمني تعلن نتائج عملية فرض الأمن في ميسان

العالم-العراق

وذكرت الخلية في بيان، فجر اليوم السبت، أنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والمراجع العسكرية، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، تواصل القطعات الأمنية في قيادة عمليات ميسان، فرض الأمن في مركز مدينة العمارة والأقضية والنواحي."

وأضافت، أنه "في اليوم الثاني للعملية، نفذت فرقة القوات الخاصة والقطعات الأمنية المساندة العمليات دهم وتفتيش في قضاء المجر الكبير جنوبي مدينة العمارة، أسفر عن إلقاء القبض على (٨) من المطلوبين، وضبط كميات من الأسلحة والأعتدة المستخدمة في عمليات تعكير السلم الأهلي."

وأشارت الى إن "الخطة الأمنية الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ميسان ستستمر لغاية تحقيق أهدافها وخلق بيئة آمنة للمواطنين فيها"، مؤكدة أن "العمليات النوعية لرجال قواتنا الأمنية في مختلف مناطق المحافظة لاقت رضا وتعاون المواطنين الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها القطعات الأمنية بعدما بدأت الأوضاع الأمنية تشهد استقراراً أمنياً ملحوظاً."

وأوضحت إن "العملية الأمنية تفرض تعاوناً بين المواطنين والقوات الأمنية الساعية إلى تعزيز الأمن وفرضه، تكريساً لمنطق الدولة ومؤسساتها"، مشددة على "الالتزام بالسياقات القانونية ورفع الغطاء عن كل المطلوبين؛ وأخذ العلم بأن المجرمين سيحاسبون وفق المادة ٤ إرهاب، فالقانون فوق الجميع، والسلم الأهلي خطٌّ أحمر".