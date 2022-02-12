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تطبيع السعودية

السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع تطبيع السعودية مع كيان الإحتلال ومرور طائرة رئيس الكيان الإسرائيلي من فوق السعودية في طريقها الى الإمارات.

العالم - انقلاب الصورة

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