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شاهد.. التطبيع السعودي - الإسرائيلي يدخل مرحلة جديدة

السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع تطبيع السعودية مع كيان الإحتلال الإسرائيلي ومرور طائرة رئيس كيان من اجواء السعودية في طريقها الى الإمارات.

العالم - خاص العالم

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6040103

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