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سوريا.. أنباء سارة عن قضية الطفل المختطف فواز القطيفان

سوريا.. أنباء سارة عن قضية الطفل المختطف فواز القطيفان
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل اعلام سورية رسمية انه تم تحرير الطفل المختطف فواز القطيفان وهو بحالة صحية جيدة.

العالم - سوريا

وعرضت الداخلية السورية صورة الطفل المحرر.

وانتهت الأربعاء الماضي المهلة التي حددتها العصابة التي اختطفت الطفل السوري، فواز القطيفان، وبقي الاتصال مقطوعاً معهم بشكل كامل.

وبدأت قضية الطفل تتفاعل في سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، للطفل الذي اختطفته قبل 3 أشهر، في بلدة إبطع، ويظهر الطفل في الفيديو وهو يتعرض للتعذيب، بهدف الضغط على العائلة، لدفع الفدية.

وما زالت درعا تشهد حالات اختطاف أخرى، إذ ذكرت صفحات محلية أن خاطفين طلبوا (100 ألف دولار) لتحرير شخص اختطفوه قبل أيام في بلدة تسيل في ريف المحافظة الغربي.

كما تم اختطاف طبيب أسنان أثناء عودته من عيادته في بلدة "أم ولد" في الريف الشرقي للمحافظة.

وفي البلدة ذاتها اختطف طبيب أسنان آخر في الخامس من الجاري.

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سوريا.. أنباء سارة عن قضية الطفل المختطف فواز القطيفان