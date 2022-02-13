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بالفيديو.. المشاهد الاولية للطفل فواز قطيفان عند أهله بعد تحريره

الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل اعلام سورية مساء السبت مقاطع فيديو للحظة وصول الطفل المحرر فواز قطيفان واستقبال أهله له.

العالم-سوريا

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الداخلية السورية مساء السبت صورة للطفل فواز قطيفان بعد تحريره.

وأكدت الداخلية في تدوينة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن صحته جيدة.

الطفل السوري المحرر فواز قطيفان

وبدأت قضية الطفل تتفاعل في سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، للطفل الذي خطفوه قبل 3 أشهر في بلدة إبطع بريف درعا.

وظهر الطفل في الفيديو وهو يتعرض للتعذيب بهدف الضغط على عائلته لدفع الفدية.

يذكر أن مجهولين اختطفوا الطفل فواز أثناء ذهابه إلى المدرسة في مدينة إبطع بريف درعا وطلبوا فدية قدرها 500 مليون ليرة (140 ألف دولار).

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بالفيديو.. المشاهد الاولية للطفل فواز قطيفان عند أهله بعد تحريره