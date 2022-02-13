البرهان يؤكد خروج الجيش السوداني من الأطر السياسية حال حدوث توافق وطني

العالم - السودان

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان مساء السبت " إنه لايريد أن يحكم ولا يريد للجيش أن يحكم، مشيرا إلى أن السودان منذ الاستقلال ظل يدور في حلقة حكم مفرغة بين المدنيين والجيش ".

وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية يشوبها قصور أساسي، لأنها وقعت بين طرفين هما المجلس العسكري والحرية والتغيير وعزل بقية مكونات الشعب السوداني عن المشاركة فكان لابد من تصحيح المسار وهذا ما أدى لأحداث ما تم في الـ25 من أكتوبر الماضي.

وشدد البرهان على أن الفترة الانتقالية ما زال يمكنها أن تسع إجراء حوارات لكافة المكونات السياسية وأن يتم التوافق بين الجميع. وعبر عن عدم انزعاجه للتظاهرات التي تخرج والتي تنادي بعودة الجيش للثكنات، مشددا على أن ذلك لن يحدث ما لم يتم توافق وإيجاد شرعية عبر الانتخابات.