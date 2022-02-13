الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

البرهان يؤكد خروج الجيش السوداني من الأطر السياسية حال حدوث توافق وطني

البرهان يؤكد خروج الجيش السوداني من الأطر السياسية حال حدوث توافق وطني
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية أن الجيش سيخرج من الأطر السياسية إذا ما تم توافق وطني عبر الانتخابات.

العالم - السودان

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان مساء السبت " إنه لايريد أن يحكم ولا يريد للجيش أن يحكم، مشيرا إلى أن السودان منذ الاستقلال ظل يدور في حلقة حكم مفرغة بين المدنيين والجيش ".

وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية يشوبها قصور أساسي، لأنها وقعت بين طرفين هما المجلس العسكري والحرية والتغيير وعزل بقية مكونات الشعب السوداني عن المشاركة فكان لابد من تصحيح المسار وهذا ما أدى لأحداث ما تم في الـ25 من أكتوبر الماضي.

وشدد البرهان على أن الفترة الانتقالية ما زال يمكنها أن تسع إجراء حوارات لكافة المكونات السياسية وأن يتم التوافق بين الجميع. وعبر عن عدم انزعاجه للتظاهرات التي تخرج والتي تنادي بعودة الجيش للثكنات، مشددا على أن ذلك لن يحدث ما لم يتم توافق وإيجاد شرعية عبر الانتخابات.

روابط ذات صلة

السودان.. احتجاجات متواصلة ومحاولة أممية جديدة لحل الأزمة

عسكر الانقلاب يستخدم مياه الصرف الصحي لتفريق المتظاهرين السودانيين!

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

البرهان: ملتزمون بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في السودان

البرهان: "ملتزمون لعملية حوار شامل في السودان"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. احتفال ذكری انتصار الثورة الايرانية في دمشق

إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان: لا نستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية

البرهان يؤكد خروج الجيش السوداني من الأطر السياسية حال حدوث توافق وطني

'دقلو' يؤكد أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كمدخل أساس لحل الخلافات

'إيكونوميست': أردوغان يطمح لجعل تركيا مصدّرا كبيرا للأسلحة

اختتام اجتماع لجنة ترسيم الحدود بين موريتانيا ومالي