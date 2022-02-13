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الصين: مفاوضات فيينا دخلت مرحلتها النهائية

الصين: مفاوضات فيينا دخلت مرحلتها النهائية
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس الوفد الصيني لمفاوضات فيينا "وانغ كوان" بان جميع المشاركين في المفاوضات متفقون في الراي على انها دخلت مرحلتها النهائية.

العالم - ايران

وقال رئيس الوفد الصيني في تصريح للصحفيين السبت قبل دخوله الى مكان المفاوضات في فيينا: نحن متفقون في الراي جميعا باننا وصلنا الى المرحلة النهائية خاصة ان زملاءنا الايرانيين قدموا رزمتهم النهائية.

وقال مصدر قريب من فريق ايران المشارك في المفاوضات: ان تقديم الاقتراحات امر متعارف عليه في جميع المفاوضات، وايران منذ البداية اخذت بيدها زمام المبادرة وقدمت اقتراحات جديدة كما حثت الاطراف الاخرى على انتهاج هذا الاسلوب.

واضاف المصدر في تصريح صحفي: ان فريق ايران المفاوض يداب على النظر بدقة في اي اقتراح جديد؛ طبعا إن كانت هناك اقتراحات.

وصرح هذا المصدر : ينبغي التركيز بان اي تطور یحدث خارج اطار المفاوضات، سوف لن يؤثر على مسار العمل، وفيما اذا كانت هناك اطراف تريد لأي سبب عرقلة المفاوضات فإن ذلك الطرف ليس ايران على الاطلاق.

واضاف: ينبغي على الاميركيين ان يقرروا في نهاية المطاف ويحددوا موقفهم ويضعوا حدا للاستنزاف الذي اصاب العملية.

وكانت جولة المفاوضات الثامنة قد انطلقت يوم 27 كانون الثاني/يناير الماضي وتعتبر الجولة الاطول في المفاوضات بين ايران ومجموعة "4+1" ويعكف المشاركون فيها حاليا على اكمال مسودة الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية، وترى غالبية الوفود بان المفاوضات ماضية الى الامام قدما رغم تعقيدات بعض القضايا فيها.

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