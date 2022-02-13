البرهان: فولكر وسيط ولا يحق له تقديم مبادرات

العالم - السودان

وأضاف البرهان في حوار أجراه معه التلفزيون الوطني أمس السبت، أنه ينبغي على فولكر العمل على تهيئة البيئة للانتخابات وهذه مهمته الأساسية، مؤكدا التطلع لجهة سودانية تتولى جمع المبادرات وتخرج بها في مبادرة واحدة.

وكان فولكر أعلن في 8 يناير عن إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية، بهدف الاتفاق على مخرج من الأزمة، مؤكدا أن العملية تشمل المكون العسكري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.

وردا على سؤال عن احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات على المكون العسكري، قال البرهان إن واشنطن تتلقى كثيرا من المعلومات المضللة، "ويظنون أن الحكومة منتخبة"، وأضاف أن هناك جهات لديها مصلحة في عودة الأوضاع لما قبل 25 أكتوبر، مؤكدا أن "العقوبات والتهديد ليست ذا جدوى".