شاهد.. الحراك الدبلوماسي لم يخفف الأزمة الاوكرانية

العالم - روسيا

حالة التوتر لم تخِف بشأن الازمة الاوكرانية، رغم استمرار الحراك الدبلوماسي الغربي المكثف. فقد كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الكلام عن احتمال عمل عسكري روسي وشيك في أوكرانيا، وقال ان المسار الدبلوماسي مع روسيا بشأن أوكرانيا لا يزال قائما وإن السبيل للمضي فيه هو أن تعمل موسكو على تهدئة الأوضاع. وقد حذر الرئيس الامريكي نظيره الروسي، من أن مثل هذا الغزو سيكون له عواقب 'سريعة وخطيرة' على روسيا.

وقال بلينكن:"رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون 'سريعاً' و 'موحداً' و 'شديداً' إذا غزت روسيا أوكرانيا.

الكرميلن من جهته شجب ما اسماها 'الهستيريا' الأمريكية وقال انها وصلت إلى ذروتها . وقد سبق لموسكو ان انتقدت عمليات تسليم الأسلحة الحديثة على نطاق واسع لجارته أوكرانيا، مؤكدة أنلك العمليات أوجدت شروطًا مسبقة لأعمال عدوانية محتملة من قبل القوات الأوكرانية.

في كييف، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التصريحات الأمريكية مثيرة للقلق. وأن كل هذه المعلومات عن هجوم محتمل تسبب الذعر فقط. كما تظاهر الآلاف في العاصمة، معبرين عن رفضهم الاستسلام للذعر على وجه التحديد، حتى لو أخذوا التهديد على محمل الجد.

البحرية الروسية قالت أنها طردت غواصة أمريكية من مياهها بالقرب من جزر الكوريل في المحيط الهادي. و رد الجيش الأمريكي بالنفي، مجيبا ان لا صحة للتأكيدات الروسية بشأن عمليات له في مياه روسيا الإقليمية. ويستبعد الغربيون دخول جيوشهم الحرب لكنهم خططوا لأعمال انتقامية اقتصادية مدمرة.

في السياق ذاته أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تتصاعد، لكن ألمانيا تبذل قصارى جهدها لإيجاد حل دبلوماسي. وحثت الدول الغربية على أن تكون مستعدة لكل السيناريوهات. في وقت يستعد فيه المستشار الألماني أولاف شولتز للتوجه إلى كييف يوم الاثنين وبعدها وموسكو يوم الثلاثاء.