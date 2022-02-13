كابتن ولاعب ايراني سابق يعلّق على مباراة كأس السوبر الايرانية

العالم - خاص بالعالم

وانطلقت يوم أمس الدور الثاني من الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم لموسم 2021 -2022.



فرق المقدمة بدأت مبارياتها بطريقة جيدة و كشرت عن انيابها مبكرا و حققت نتائج ايجابية ،منها فريق سباهان الذي عاد الى المنافسة من جديد بالفوز على ضيفه نفط مسجد سليمان، فيما عاد بيرسبوليس حامل اللقب في الاعوام الخمسة الماضية بفوز ثمين من ارض نساجي بثلاثة اهداف لهدف.

وخاض فولاد هذه المباراة بعدما توج بلقب كأس حازفي العام الماضي، في حين كان بيرسيبوليس توج بطلاً للدوري.



وهذا اللقب الأول لفولاد في تاريخ كأس السوبر، ليحرم بيرسيبوليس من الحصول على اللقب الخامس منذ عام 2017.



ويستعد فولاد للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022، حيث يلعب بالمجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه كل من شباب الأهلي دبي الإمارات وآهال التركماني والغرافة القطري.



الحياة رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية لاتتوقف أبدا عند سطر حزين قد تكون النهاية جميلة.

ويستضيف برنامج "VAR":



-الكابتن صادق ورمزيار-لاعب نادي استقلال و المنتخب الايراني سابقا

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التفاصيل في الفيديو المرفق ...