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بغداد تؤكد التعاون مع الفريق الدولي المعني بالتحقيق عن جرائم 'داعش'

بغداد تؤكد التعاون مع الفريق الدولي المعني بالتحقيق عن جرائم 'داعش'
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، تعزيز سبل التعاون مع الفريق الدولي المعني بالتحقيق عن جرائم "داعش" الارهابي.

العالم - العراق

وذكرت الخارجية العراقية، انه “ترأس قحطان طه خلف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونيَّة اللجنة الوطنية التنسيقية (NCC) بحضور جيرالد کيسيّ رئيس اركان فريق التحقيق الدوليّ المعنيّ بالتحقيق عن جرائم عصابات داعش الإرهابيَّة (UNITAD) وممثليّ اللجنة الوطنية المذكورة في مقر وزارة الخارجيَّة”.

واضاف البيان انه “تناول الاجتماع مراجعة محضر ورشة العمل التي سبق وعُقدت في أربيل للفترة من 2022/1/13-12، وكان من أهم المواضيع مشروع الرقمنة وآليات تسهيل مهمة فريق التحقيق الدوليّ وإصدار تقرير شهريّ عن عمل اللجنة الوطنيَّة التنسيقيَّة، والتأكيّد على مسألة تدريب القضاة والمحققين العراقيين وعناصر أجهزة التحقيق الوطنيَّة”.

وأكّد الوكيل “استعداد العراق على تعزيز سُبُل التعاون مع الفريق الدوليّ”، مُشيراً إلى “أهميّة التنسيق بخصوص تسهيل عمله، مُعرباً عن شكره للسّيد جيرالد کیسيّ ولجميع الحضور”.

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