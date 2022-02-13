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رئيس الفريق الروسي: أجريت مباحثات بناءة مع باقري كني في فيينا

رئيس الفريق الروسي: أجريت مباحثات بناءة مع باقري كني في فيينا
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الفريق الروسي المشارك في مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1، "ميخائيل أوليانوف" أنه أجرى اليوم الأحد مباحثات بناءة حول القضايا العالقة في مفاوضات فيينا، مع نظيره الإيراني "علي باقري كني".

العالم - إيران

وعبر تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الأحد، أوضح أوليانوف أن المباحثات المكثفة على امتداد المفاوضات حول الاتفاق النووي متواصلة في عاصمة النمسا؛ "ولاسيما مناقشة القضايا العالقة، حيث أجريت اليوم لقاء بناء مع كبير المفاوضين الإيرانيين حولها".

وتوجه الدبلوماسي الروسي عقب اللقاء مع "باقري كني"، للقاء مبعوث أميركا الخاص بالشان الإيراني "رابرت مالي"، كما التقى رؤساء وفود الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) في فندق كوبورغ، لاستعراض سبل المضي قدما بهذه المفاوضات؛ على حد تعبير أوليانوف.

وفي الصعيد نفسه، يرى المتابعون أن تحركات الفريق الروسي المفاوض في فيينا، سجل زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

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