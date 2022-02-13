إيران تضبط سفينتين تهربان 50 ألف لتر وقود في الخليج الفارسي

العالم - إيران

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد نقلا عن رئيس القضاء في محافظة هرمزکان، مجتبی قهرماني، "ضبط سفينتين تحملان 50 ألف لتر من الوقود المهرب من قبل البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في الخليج الفارسي"​​​.

وأضاف أن "المهربين كانوا يعتزمون نقل شحنات الوقود إلى دول الخليج الفارسي، والتي تم التعرف عليها ومصادرتها من خلال المراقبة الدقيقة وفي عملية منسقة من قبل مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري".

وتابع "تعتبر مكافحة التهريب، وخاصة الوقود، من الأولويات المهمة والتي يتابعها القضاء في هرمزكان باستمرار من أجل نمو وازدهار اقتصاد البلاد، وستتم متابعة هذه القضية من خلال إنشاء قاعدة عملياتية لمكافحة تهريب الوقود وتبسيط المراقبة ومحاكمة المخالفين من قبل القضاء".

وفي الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، احتجز الحرس الثوري الإيراني، سفينة أجنبية، تحمل كمية كبيرة من الوقود المهرب، بمياه بارسيان في محافظة هرمزكان، جنوبي البلاد، وصادرت 150 ألف لتر من الوقود، وباشرت التحقيق مع 11 عاملا من طاقم السفينة.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "الفرقة البحرية 412 ذو الفقار في حرس الثورة الاسلامية في ايران احتجزت سفينة أجنبية في مياه بارسيان في محافظة هرمزكان جنوبي إيران".

وأوضح أن "السفينة تم توقيفها بعد عملية رصد استخباراتية دقيقة وكانت تحمل نفط مهرب".

وتابع التلفزيون الإيراني أنه "تمت مصادرة 150 ألف لتر من الوقود المهرب ويتم التحقيق مع 11 عاملا من طاقم السفينة الأجنبية بعد احتجازها".

هذا وكان الحرس الثوري الإيراني، أفرج منذ عدة أشهر، عن ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزها بخليج عمان في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد إفراغ حمولتها.

وذكر الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنه "تم الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية ساتيس" بعد إفراغ الناقلة حمولتها"، مشيرا إلى أنه "تم الإفراج بحكم قضائي أصدرته السلطات القضائية الإيرانية".